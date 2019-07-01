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Dur ikazına uymayan motosikletli polise çarptı

Bursa'da trafik polisinin ikazına uymayan sürücü kazaya neden oldu.

İHA | 01.07.2019 - 19:17..
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan kaza kameralara yansıdı.

Emniyet Müdürlüğünün hemen arkasında bulunan alanda araç ve motosikletler üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, gelen bir motosiklet sürücüne "dur" ikazında bulundu.

Dur ikazına uymayan motosikletli polise çarptı  VİDEO

Ancak motosiklet sürücüsü durmak yerine manevra yapıp kaçmak istediği sırada trafik polisine çarptı.

SÜRÜCÜ VE POLİS YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve polis memuru yere düşerek yaralandı. Yaralanan sürücü ve trafik polisinin yardımına polisler ve çevredeki vatandaşlar yetişti. İlk müdahalesi yapılan her iki şahıs olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. T

edavilerinin ardından sürücü ve polis memuru karakola giderek ifade verdi.

Öte yandan olay anı ve yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Dur ikazına uymayan motosikletli polise çarptı

Dur ikazına uymayan motosikletli polise çarptı

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