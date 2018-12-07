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Durağa yaklaşan otobüsün frenleri boşaldı: 4 yaralı

Erzurum'da freni tutmayan özel halk otobüsü durak önünde bekleyen 4 kişiye çarptı. Şoför yoğun çabası sonucunda otobüsü durdurarak, daha büyük bir facia yaşanmasını engelledi.

DHA | 07.12.2018 - 20:32..
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Kaza bugün saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde meydana geldi. Yıldızkent- Hilalkent seferini yapan Adem Ecer yönetimindeki 25 H 0007 plakalı Özel Halk Otobüsü durağa yaklaşacağı sırada iddiaya göre frenleri boşaldı.

OTOBÜSÜ KALDIRIMA SÜRTEREK DURAKTA BEKLEYENLERİN HAYATINI KURTARDI

Sürücü Ecer, otobüsün ön tekerlerini kaldırıma sürterek yavaşlatmaya çalıştı. Otobüsü durdurmayı başaran sürücü Adem Ecer, durağın önünde duran 4 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durağa yaklaşan otobüsün frenleri boşaldı: 4 yaralı

YARALILAR İLK MÜDAHLENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil servislerine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, sürücü Ecer'in yoğun çabası sonucu otobüsü güçlükle durdurması üzerine dolu olan duraktaki kişilerin hayatını kurtardığı ifade edildi.

Kazadan sonra otobüs sürücüsü Adem Ecer (38) ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezine götürüldü. Frenleri boşalan Özel Halk Otobüsü ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Durağa yaklaşan otobüsün frenleri boşaldı: 4 yaralı

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