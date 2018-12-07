1 Durağa yaklaşan otobüsün frenleri boşaldı: 4 yaralı Erzurum'da freni tutmayan özel halk otobüsü durak önünde bekleyen 4 kişiye çarptı. Şoför yoğun çabası sonucunda otobüsü durdurarak, daha büyük bir facia yaşanmasını engelledi.

2 Çok yönlü kültür adamı: Abidin Dino Ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Abidin Dino’nun hayat hikayesidir…

3 Abidin Dino kimdir Ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Abidin Dino’nun hayat hikayesidir…

4 Ceza kesen drone'a tepki: Gavat Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda Çorum'da yapılan trafik denetiminde bir sürücünün kendisine ceza kesen drone'a "gavat" diye tepki göstermesi sosyal medyanın yine gündeminde.

5 DEAŞ'lı şüpheli günlük evlere yapılan baskında yakalandı 500 polisin katılımıyla, Büyükçekmece'de günlük evlere yapılan operasyonda 8 kişi göz altına alındı. DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıkan Naim T'nin, amacının saklanıp talimat beklemek olduğu öğrenildi.

6 Alanyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.