Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir AVM'nin önündeki otobüs durağında 2 yankesicilik olayı gerçekleştirildi. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, yankesicilik olayını otobüslerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Görüntülerden iki olayın failinin aynı olduğunu belirleyen ekipler, şahsın önce eşkalini ardından ise kimliğini tespit etti.

Durak faresi kameralara yakalandı

TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildİ.