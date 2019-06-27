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Durakta beklerken araba çarpan kız ağır yaralandı

Diyarbakır'da durakta bekleyen 7 yaşındaki Nergis Çakmak'a çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

DHA | 27.06.2019 - 13:33..
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Yakınlarıyla birlikte durakta bekleyen Nergis Çakmak'a otomobil çarptı. Plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazayı gören bir minibüs sürücüsü ağır yaralanan Nergis'i, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Nergis durumu ağırlaşınca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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