Durakta beklerken araba çarpan kız ağır yaralandı

Yakınlarıyla birlikte durakta bekleyen Nergis Çakmak'a otomobil çarptı. Plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kazayı gören bir minibüs sürücüsü ağır yaralanan Nergis'i, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Nergis durumu ağırlaşınca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Küçük kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.