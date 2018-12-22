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Durakta beklerken üzerine 5 kilogramlık dambıl düştü

Rize'de durakta minibüs bekleyen şoförün omzuna, yukarından 5 kilogramlık dambıl parçası düştü. Şoför İrfan Öksüz'ün kolu kırıldı.

İHA | 22.12.2018 - 20:16..
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Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi’nde Menderes Bulvarı’nın yan tarafında bulunan S.S. 51’nolu Karayemiş-Ambarlık-Karasu minibüs duraklarında sırasını bekleyen İrfan Öksüz isimli şoförün üzerine, 5 kilogramlık dambıl ağırlık parçası düştü.

8. KATTAN DÜŞTÜ

Bayılarak olduğu yere yığılan şoför, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öksüz’ün omuzuna isabet eden 5 kilogramlık dambıl parçasını, binanın 8’inci katında oturan yaşlı bir kadının elinden kaçırdığı ve ardından balkonun kenarından aşağıya düştüğü öğrenildi.

Durakta beklerken üzerine 5 kilogramlık dambıl düştü

KOLU KIRILDI

Öksüz’ün kolunun kırıldığı olayla ilgili polis, 8’inci katta oturan iki kadını, ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Durakta beklerken üzerine 5 kilogramlık dambıl düştü

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