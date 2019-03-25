taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6685
Euro
6.4186
Altın
1317.61
Borsa
98874.28
Gram Altın
240.876

Durakta bekleyen kadının telefonunu çaldılar

Mersin’de bir kadının telefonunu alıp kaçan 2 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı.

İHA | 25.03.2019 - 10:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir dolmuş durağında bekleyen S.N. isimli kadının kullandığı cep telefonunu 2 kişi zorla alarak, kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

EŞ ZAMANLI BASKINLA ALINDILAR

Yapılan inceleme ve çalışma neticesinde şahısların O.C. ve O.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyonlar yaptı. Adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 şahıs, gözaltına aldı.

Ayrıca şüphelilerin satmış oldukları cep telefonu da bulunurken, telefonu alan iş yeri sahibi F.Y. isimli şahıs hakkında da ’suç eşyasını satın almak’ suçundan adli işlem yapıldı.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Durakta bekleyen kadının telefonunu çaldılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

219
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

191
Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

45
Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

58
Yeni İpek Yolu için İtalya ile Çin arasında mutabakat

Yeni İpek Yolu için İtalya ile Çin arasında mutabakat

29
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

118
Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir