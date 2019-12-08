Durakta yaptığı kulübenin içini her sabah ısıtıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sada köyü Kızkayası Mahallesi'nde yaşayan Halil Demir'in çocukları Cemile ve Yasin Demir'in yanı sıra aynı mahalleden Neslihan ve Seçil Bostancı, hafta içi her gün servis aracıyla ilçe merkezindeki okullara gidiyor.

4 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE KULÜBE

Kış mevsiminde, soğuk havalarda ıslanıp üşümelerini istemeyen Halil Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri yerde geçen yıl yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.

HEM SOBA HEM DE YİYECEK VE İÇECEK

Kulübenin içine soba da kuran Demir, çocukların okula gittiği her sabah erkenden kalkıp onlardan önce giderek sobayı yakıyor. Kulübenin içinin ısınmasını sağlayarak çocukların sıcak bir ortamda beklemesini sağlayan Demir, onlara yiyecek ve süt de ikram ediyor.