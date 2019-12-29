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Durdurulan minibüsten 1.5 ton kaçak akaryakıt çıktı

Denizli’de narkotik polisi öncülüğünde gerçekleştirilen ‘sokak denetimlerinde’ durdurulan bir minibüste yaklaşık 1,5 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA | 29.12.2019 - 08:07..
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı birimlerinde destek verdiği 100’e yakın polisin katılımı ile Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde denetim yapıldı.

MİNİBÜSLE KAÇAK AKARYAKIT TAŞIYORLARDI

Denetimlerde esnasında trafik polislerinin sorgulama için durdurduğu minibüsteki biri kadın iki kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler panelvan tipi aracın kapısını açtığında minibüsün arka kısmında iki depo olduğunu fark etti. Depoların kapağını açan polis ekipleri içerisindeki maddenin karışımlı kaçak akaryakıt olduğunu belirledi.

Durdurulan minibüsten 1.5 ton kaçak akaryakıt çıktı

1.5 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Minibüste yapılan aramada ayrıca akaryakıtın aktarılması için kullanılan motor ve hortum düzeneği de ele geçirildi. Narkotik polisinin uyuşturucu denetimi yaparken kaçak akaryakıt yakalaması şaşkınlığa neden olurken, yakalanan akaryakıtın 1,5 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Olay sonrası araçta bulunan biri kadın iki kişi gözaltına alınırken, minibüs ise çekici marifeti ile emniyete götürüldü.

Durdurulan minibüsten 1.5 ton kaçak akaryakıt çıktı

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