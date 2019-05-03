Durian meyvesi alkol testini başarısız kıldı

Güneydoğu Asya'da meyvelerin kralı olarak adlandırılan aynı zamanda kötü kokusuyla da nam salan durian meyvesi Çin'de krize neden oldu.

Ülkenin Jiangsu bölgesindeki bir motosiklet sürücüsü, polis tarafından durdurularak alkol testine sokuldu ve testi geçemedi.

Bunun üzerine kendisine yazılan cezayı protesto eden sürücü, alkol almadığını, yalnızca Durian meyvesi tükettiğini söyleyerek kendisini savundu ancak polisin ikna olmadı

YAPILAN KAN TESTİNDE ALKOL ALINMADIĞI ANLAŞILDI

Daha sonra yapılan kan testinde motosikletli adamın yalan söylemediği ve durdurulduğu anda kanında alkol olmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine polis memuru Yu Penşiang da, Durian meyvesi tüketiminin alkol testinde başarısız olmaya yol açtığını göstermek için aynı yöntemi kendisine de uyguladı.

Durian meyvesi yedikten sonra kendi kendisine alkol testi yapan Yu'nun kanında ise 100 mililitrede 36 miligram alkol olduğu uyarısı görüldü. Bu oran ise, Çin'in trafikte alkol limiti olan 100 mililitre'de 20 miligram oranının neredeyse iki katı. Kendisine yaptığı testten yalnızca 3 dakika sonra yeni bir test daha yapan polis Yu'nun kanında bu sefer hiç alkol bulunmadı.

Çin'deki çok sayıda internet kullanıcısı ise, görüntüler paylaşarak Durian meyvesi konusunda sürücüleri uyardı.