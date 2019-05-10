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Duruşmada canlı yayın yapan şüpheli yakalandı

Kayseri’de görülen ‘adam öldürmeye teşebbüs’ davasına izleyici olarak katılan bir şüpheli, cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yaparken suçüstü yakalandı.

İHA | 10.05.2019 - 12:41..
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Kayseri Höyük mevkiinde hayvan otlatma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. R.E.(23), H.E.(19), baba ve oğul olan G.D.(37) ve M.D.(56)’yi tüfekle ateş ederek yaraladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin Kayseri’de görülen ‘adam öldürmeye teşebbüs’ davası Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait duruşma salonunda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile görüldü.

DURUŞMADA CANLI YAYIN AÇTI

Davaya izleyici olarak katılan sanıklardan H.E.’nin babası O.E.(43) duruşma salonunda cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yapmaya başladı. 32. saniyede polis ekipleri ve mübaşir tarafından cep telefonda yayın yaptığı tespit edilen şüpheli O.E., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli O.E. “Kurban olayım yasak olduğunu bilmiyordum, kendimi çektim” dedi.

Duruşmada canlı yayın yapan şüpheli yakalandı

6 AYA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Hakkında tutanak tutulan O.E. TCK 286. Maddesi gereğince 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' suçundan savcılığa sevk edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Duruşmada canlı yayın yapan şüpheli yakalandı

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