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Duruşmalar, 30 Nisan'a kadar ertelendi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." dedi.

AA & Ensonhaber |
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Duruşmalar, 30 Nisan'a kadar ertelendi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara’da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CEZAEVİ PERSONELİ İZOLE EDİLECEK

Bakan Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.

30 NİSAN'A KADAR ERTELEME

Görülecek davalara ilişkin Gül, "30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir." açıklamasını yaptı.

ADALET KAPISI KAPATILMADI

Avukatların CMK ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacağını belirten Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Duruşmalar, 30 Nisan'a kadar ertelendi

459 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Koronavirüsle bağlantılı başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Adalet Bakanı Gül, "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır." ifadelerini kullandı.

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