Emekli Jandarma Astsubay Sağdıç, cüzdanını alan kadından kimliğini ve silah ruhsatını istiyor.

İÇİ PARA DOLU CÜZDANI DÜŞÜRDÜ, KADIN HIRSIZ SİNSİCE ÇALDI

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana gelen olayda, emekli Jandarma Astsubay Muhittin Sağdıç alışveriş yapmak için yol kenarındaki büfeye geldi. Sağdıç, cebinden parasını çıkardığı esnada, pantolonunun arka cebinde bulunan cüzdanı yere düştü. Sağdıç alışverişini yaptıktan sonra büfeden ayrıldı. Cüzdanın yere düştüğünü gören bir kadın ise ellerindeki poşetlerle kamufle ederek, yerdeki cüzdanı aldı. Kadının cüzdanı aldığı anlar saniye saniye büfede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.Cüzdanı yerden alan kadın, ileride bulunan bir iş yerinden yiyecek ve içecek alışverişi de yaptı. Kadın daha sonra gözden kayboldu.

Düşen cüzdanı çalan soğukkanlı hırsız kamerada





''KİMLİĞİMİ VE SİLAH RUHSATIMI GETİRSİN"

Cüzdanını düşürdüğünü fark eden Sağdıç ise hemen alışveriş yaptığı büfeye döndü ancak cüzdanını bulamadı. Durumu anlattıktan sonra büfe sahibiyle güvenlik kameralarını inceleyen Sağdıç, cüzdanını bir kadının alarak, olay yerinden uzaklaştığını gördü.

Sağdıç içerisinde 710 lira nakit para, kredi kartları, kimliği ve silah ruhsatının olduğu cüzdanının bulunması için polise başvurdu.

Başından geçenleri anlatan Sağdıç, alışveriş yapmak için büfeye geldiğinde cüzdanını alan kadınla muhtemelen karşılaşmış olduğunu belirtti. Sağdıç, kadının art niyetli olduğunu, cüzdanı almadan önce kendisinin ayrılmasını beklediğini ifade ederek, “Kadın elindeki poşetlerle kamufle ediyor ve cüzdanı alıp gidiyor. İçerisinde 710 lira para, kimliğim, silah ruhsatım ve diğer kartlarım vardı. Benim için para önemli değil. Kimliğimin ve askeri personel kartımın kötü niyetli kişilerin eline geçmesinden korkuyorum.” dedi.







