taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9254
Euro
6.5992
Altın
1476.75
Borsa
110574.68
Gram Altın
281.318
Bitcoin
42163.72

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

Çekmeköy'de köpeğe çarparak düşen plakayı almak isteyen şehirler arası yolcu otobüs muavini, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

DHA | 19.12.2019 - 08:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Akşam 18.15'de İstanbul seferini yapmak üzere Ankara'dan 41 AAZ 393 plakalı otobüsle ayrılan Bekir Karzan, gece 00.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde bir köpeğe çarptı.

Köpeğe çarpan Bekir Karzan, otobüsünü emniyet şeridine çekerek durdurdu.

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

OTOMOBİL ÇARPTI

Yaptığı kontrolde otobüsün plakasının düştüğünü fark eden Karzan, otobüsün muavininden düşen plakayı almasını istedi. Plakayı almak için yola çıkan muavin Fedakar Karaboya'ya, İsmail Özen idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri, Kuzey Marmara otoyolunda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Fedakar Karaboya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik polisi ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde bir süre incelemeler yaptı. Hayatını kaybeden otobüs muavini Fedakar Karaboya'nın cansız bedeni, ambulansla Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, otobüsteki yolcular ile otobüsün sürücü Bekir Karzan ve yabancı plakalı otomobili sürücü İsmail Özen'i olayla ilgili ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

"PLAKAYI ALMAK İSTERKEN"

Yolcu otobüsün içerisinde seyahat eden Mustafa Doğan, "Ankara'dan İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda burada köpeğe çarptık. Çarpınca otobüsün plakası yere düştü. Otobüsün muavini plakayı almak isterken, başka bir araba da muavine çarptı. Çarpman sürücü az ileride durdu. Kendisi burada biraz şokta herhalde. Otobüsün muavinin yaş ise 20-21 yaşlarındaydı. Allah rahmet eylesin." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

285
'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

49
İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

43
Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

17
Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

33
El Clasico'da 17 yıl sonra gol sesi çıkmadı

El Clasico'da 17 yıl sonra gol sesi çıkmadı

5
Mübaşirlerin nefesini yormayan adliye uygulaması

Mübaşirlerin nefesini yormayan adliye uygulaması

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir