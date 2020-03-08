taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Düştüğü su kanalında donmak üzereyken kurtarıldı

Bolu'da sulama kanalına düşerek ayağı kırılan yaşlı adam, köpeğini gezdirmek için oradan geçen bir vatandaş sayesinde kurtarıldı.

DHA | 08.03.2020 - 07:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Alpagut Mahallesi 204'üncü Sokak'ta 54 yaşındaki Mehmet Karasu, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Karasu, yaklaşık 20 santimetre su derinliği olan kanaldan ayağı kırıldığı için çıkamadı.

Düştüğü su kanalında donmak üzereyken kurtarıldı

ÇIĞLIKLARINI KÖPEĞİNİ GEZDİREN BİRİ DUYDU

Issız alanda yarım saat boyunca suyun içinde feryat eden ve ayağa kalkamayan Karasu'nun bağırışlarını, bu sırada köpeğini gezdirmek için oradan geçen Bora Aydın duydu. Bora Aydın, sese doğru gittiğinde sulama kanalında yatan kişiyi gördü ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle Karasu'nun yanına indi.

Düştüğü su kanalında donmak üzereyken kurtarıldı

Sedyeye koyulan Karasu yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Soğuk havanın yaşandığı Bolu'da suyun içinde yaklaşık 45 dakika kalan Karasu'nun donmak üzere olduğu görüldü. Karasu, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Düştüğü su kanalında donmak üzereyken kurtarıldı

"KÖPEĞİMİ GEZDİRMEYE ÇIKMIŞTIM"

Suya düşen Karasu'yu fark ederek kurtarılmasını sağlayan Bora Aydın, "Bağırıyordu. İtfaiyeye ambulansa haber verdim. Suların içindeydi. Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım" dedi.

Düştüğü su kanalında donmak üzereyken kurtarıldı

Düştüğü su kanalında donmak üzereyken kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
Seydişehir'de kaza: 1 ölü 9 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Klinikte tedavi gören yavru köpek Fındık kurtarılamadı
Tokat'ta ilkokul öğrencilerinin maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık', Ankara'da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.
Yemeğe katılan böcek ilacı, 10 kişiyi hastanelik etti
Küçükçekmece'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 12 kişiden 10'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
35
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
36
Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım
Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım
43
Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler
Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler
39
Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı
Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı
19
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
12
New York’ta 20 kişi, bir genç kızı sokak ortasında dövdü
New York’ta 20 kişi, bir genç kızı sokak ortasında dövdü
28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir