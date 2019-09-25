taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6731
Euro
6.2137
Altın
1503.94
Borsa
102618.41
Gram Altın
274.147
Bitcoin
48643.36

Düştüğü su kanalında ters dönen araçta can pazarı

Bir araçla çarpışarak su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

İHA | 25.09.2019 - 23:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

D

Samsun’da Canik ilçesi Çevre Yolu İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde saat 21.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Fırat Ekinci idaresindeki 34 BFJ 308 plakalı otomobil ile Taner Seval yönetimindeki 55 ACK 251 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 55 ACK 251 plakalı otomobil, şarampole yuvarlanıp su kanalı içinde ters döndü.

Kazada takla atarak ters dönen 34 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Fırat Ekinci ve Mustafa Ozan Karakuş ile su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Taner Seval yaralandı. Kanalda su olmaması faciayı önlerken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan Taner Seval’ı kurtarmak için seferber oldu.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Can pazarının yaşandığı kazada kadın kuaförü olduğu öğrenilen Taner Seval, 45 dakika sonra bulunduğu yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı. Kazada yaralanan 3 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düştüğü su kanalında ters dönen araçta can pazarı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elindeki dövme nedeniyle Alman okuluna alınmayan Türk

Elindeki dövme nedeniyle Alman okuluna alınmayan Türk

694
Otomobilde sigara cezasına vatandaşın tepkisi

Otomobilde sigara cezasına vatandaşın tepkisi

758
Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

160
Batan İngiliz giden İngiliz sevinen Türk

Batan İngiliz giden İngiliz sevinen Türk

401
Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Adana'da polis aracına bombalı saldırı

226
Camide kalp krizi geçiren kişiye yardım eden olmadı

Camide kalp krizi geçiren kişiye yardım eden olmadı

444
İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

769
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir