Düşük not veren profesöre 5 ay hapis cezası

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Galatasaray ile adı geçen Yusuf Erdoğan Kasımpaşa yolunda

Transfer sezonu içerisinde adı Galatasaray ile anılan ve askerlik sırasında Galatasaray forması giyerek fotoğraf çektiren Yusuf Erdoğan'ın Kasımpaşa'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.