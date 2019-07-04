Düşünce ile kontrol edilebilen robotik el geliştirildi

Japonya'nın Hiroşima Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yalnızca kullanıcının düşüncelerini kullanarak kontrol edilebilen bir robot protez el geliştirdiler. 3 boyutlu yazıcı ile basılan düşük maliyetli bu robot el, çeşitli hareketler yapabiliyor ve hatta taş-kağıt-makas oyununu bile oynayabiliyor.

Robotik eli geliştiren bilim insanları, çeşitli kazalar veya hastalıklar nedeniyle ellerini kaybeden hastalara bu robotik kol ile umut olmak istiyor.

ROBOTİK EL NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırmacılar tarafından geliştirilen el, kullanıcının isteklerine cevap vererek EMG (sinirler ve kasların elektriksel sinyallerinin yazdırılması) sinyallerini çözmek için makine öğrenme teknolojisini kullanıyor. İnsanların istemsiz olarak oluşturduğu EMG sinyalleri, elektrotlar yardımıyla insan vücudundan toplanıp 5 milisaniye gibi oldukça kısa bir sürede, elin hangi hareketi yapmak istediğini çözerek bilgisayar aktarılıyor. Daha sonra ise bilgisayar, robotik eldeki motorlara ilgili hareketin elektrik sinyallerini göndererek hareket sağlanıyor.

Araştırma ekibi, robotik el projesini daha da geliştirmek ve pazarlamak için yeni ticari ortaklıklar kuracaklarını açıkladı.

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