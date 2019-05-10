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Duterte: Omzuma konan böcek liberal

Omzuna konan böceği muhalefetten bilen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Kesin bir liberal" diyerek espiri yaptı.

AA | 10.05.2019 - 22:04..
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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bir kampayna etkinliğinde omzuna konan hamam böceğinin muhalefet tarafından gönderildiği şakasını yaptı.

Olay, Bohol bölgesinde Duterte’nin senatör adaylarını tanıttığı bir kampanya etkinliğinde gerçekleşti.

"KESİN LİBERAL"

Duterte’nin konuşma yaptığı sırada sol omzuna bir hamam böceği konduğunu gören yardımcısı, hayvanı uzaklaştırmaya çalışıyor. Böceğin ana muhalefetteki Liberal Parti tarafından gönderilmiş olabileceğini söyleyerek şaka yapan Duterte, “Bu bir liberal. Orası kesin.” dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin böcek ile imtihanı VİDEO

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