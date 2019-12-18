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Duvara çarpan kamyonda sıkışan 2 kişi yaralandı

Kamyonun duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 18.12.2019 - 20:10..
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Bayburt’un Bayırtepe köyünde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 69 AE 609 plakalı kamyon, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyonun ön kısmında bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyon içerisinde sıkışan iki yaralının kurtarılması için kaza mahalline AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu 2 yaralı sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Duvara çarpan kamyonda sıkışan 2 kişi yaralandı -1

Duvara çarpan kamyonda sıkışan 2 kişi yaralandı -2

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