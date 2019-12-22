Duvardan yola atlayan alkollü kişiye minibüs çarptı

Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde, gittiği düğünden çıkan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov, bahçe duvarından bir anda caddeye atladı.

CADDEYE ATLAYINCA MİNİBÜS ÇARPTI

Bu esnada Ambarlı istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 34 AP 9277 plakalı minibüsün aynası Polat İbrahimov'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen İbrahimov, ambulansa binmek istemedi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen yaralı, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis sürücü S.A.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"DURMADAN İÇİYORDU"

Davet salonundaki bir görevli "Yaralı düğünde durmadan içti. Düğün bitti, bir türlü gitmek istemedi. Onu gitmesi için güçlükle ikna ettik. Bahçe kapısı açık olduğu halde duvardan yola atlamış" dedi.