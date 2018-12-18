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Duyarlı adam yavru köpeğin yardımına koştu

Gümüşhane'de ter örgüye sıkışan yavru köpek duyarlı bir vatandaşın telleri kesmesiyle kurtuldu.

DHA | 18.12.2018 - 11:08..
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Şubat Caddesi'ndeki bir tarlada tel örgüye sıkışan yavru köpeği fark eden Erdem Şekerli, yardıma koştu.

YAVRU SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kerpeten yardımıyla telleri kesen Şekerli, yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpeğe su ve yiyecek verildi.

"KÖPEĞİN BAŞININ TELE SIKIŞTIĞINI GÖRDÜM"

Erdem Şekerli, “Ses duyunca bahçeye gittim. Yavru köpeğin başının tele sıkıştığını gördüm. Bizi görünce onu kurtaracağımızı anladı ve sustu. Tekrar eve gidip kerpeteni aldım ve köpeğin yanına gelip sıkıştığı teli keserek onu kurtardım" dedi.

Duyarlı adam yavru köpeğin yardımına koştu

Duyarlı adam yavru köpeğin yardımına koştu

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