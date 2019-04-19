Duygu Asena ve eserleri üzerine

Duygu Asena, İstanbul Üniversitesi’nde Pedagoji eğitimi aldı. Bir süre Pedagog olarak çalıştıktan sonra da, gazeteciliğe başladı. İlk yazısını Hürriyet Kelebek’e yazmıştı. Zamanla kadınlar üzerine yazdığı yazılar, düşünceleri, kitapları derken, feminizmin ateşli savunucularından biri olarak anılacaktı. Türkiye’deki kadın hareketini öncülerinden biri olarak kabul gören Asena, 30 Temmuz 2006’da, beynindeki tümör sebebi ile hayata veda etti…

Bugün ise onun 73. Yaş günü! Google, onu unutmadı ve doodle yaptı. Biz de eserlerinden bahsedelim, onlardan birkaç özel alıntıyla onu analım o halde…

ESERLERİ

İlk kitabı 1987’de yayımladığı ve “Kadının Adı Yok” adını verdiği romanı oldu. Öylesine büyük ilgi görmüştü ki, bir yıl içinde 40 baskı yaparak satış rekoru kırdı. Daha sonra Hollanda, Almanya ve Yunanistan’da yayımlanmak üzere tercüme edilecek ve Yunanistan’da, “Best Seller” olacaktı…

Ancak bir dönem Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kitabı muzır bularak satışını yasakladı. Bunun üzerine Asena da dava açtı. Ve Mahkeme, kitabın muzır olmadığına karar verdi. Yeniden baskı yapmaya başlayan kitap, 53 baskıya ulaştı… Atıf Yılmaz, kitabın filmini de çekti ve o da gişe rekoru kırdı…

Kuşkusuz “Kadının Adı Yok” en çok ilgi gören kitabıydı. Ardından 1989’da, “Kadının Adı Yok”un devamı niteliğinde, “Aslında Aşk da Yok”u çıkardı. 36 baskıya ulaştı ve yine Hollanda, Almanya ve Yunanistan’da yayımlandı.

1992’de, 14 öyküden oluşan “Kahramanlar Hep Erkek” adını verdiği kitabını yayımladı. Kitap 18 baskı yaptı. Kadınca dergisi için yazdığı yazılarını derleyerek 1994’te, “Değişen Bir Şey Yok” adını verdiği dördüncü kitabını çıkardı. Yayıncılık konusunda farklı bir yol izlendi. Döneminin parası ile gazete bayilerinde 20 bin liradan satılan kitap, bir haftada 70 bin adet sattı. Bu da yeni bir rekordu…

1997’de, 4 ayda 12 baskı yapan “Aynada Aşk Vardı” adını verdiği beşinci kitabını çıkardı. 2001’de “Aslında Özgürsün”, 2003’te “Aşk Gidiyorum Demez” ve 2004’te de “Paramparça” kitaplarını yayımladı…

- Kimse kimseden bir şeyler istememeli, beklememeli! Hele değişmesini hiç! Bilmiyor musun ki ben değişirsem, senin sevdiğin ben değilimdir artık ve sonra beni sevmezsin.

(Kadının Adı Yok)

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- Dostluk da saygıda eşitlikle olur, anlamıyor musunuz, eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok.

(Kadının Adı Yok)

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- İnsanın hayatında onun yerine karar verecek birisi olmayınca gerçek gücü ortaya çıkıyor.

(Aslında Özgürsün)

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- Mutlu olmadığın ortamdan kaç git. Bunun için de güçlü ol, kendi kendine yet.

(Kadının Adı Yok)





- Her bitiş bir yeninin başlangıcı değil midir?

(Değişen Bir Şey Yok)

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- Komşunun tavuğunun dertleri bizim derdimiz değil de ondan güzel görünür.

(Değişen Bir Şey Yok)

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- İnsanın kendini temize çıkartmak, içini rahatlatmak için bulduğu bahaneler tükenmiyor.

(Paramparça)

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- Ne doyumsuz ne nankör şu insanoğlu…

(Aslında Aşk da Yok)

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Damla Karakuş

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