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Duygusal zeka nedir

Duygusal zeka, bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır.

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Duygusal zeka nedir

Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zekanın tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir.  En yaygın şekilde EQ (Emotional Quotient) olarak bilinir.

Bazı psikologlar, duygusal zeka ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler.

UZMANLARIN UZLAŞAMADIĞI KONU

Zihinsel yeteneklerin ölçümünde bilgi ve zeka arasındaki fark oldukça açıktır. Psikolojik araştırmaların ışığında zeka seviyesi ölçümü veya IQ testleri, zihinsel biliş kapasitesinin değerlendirilmesinde güvenilir bir ölçüttür ve zaman içinde sabit kalır.

Duygusal zeka veya EQ'nun ölçümünde ise duygusal bilgi veya tecrübe ile zeka arasındaki fark oldukça belirsizdir.

Bu nedenlerle güncel EQ tanımlamaları, uzmanların aralarında uzlaşamadıkları bir konudur.

Duygusal zeka nedir

FİKİR AYRILIKLARI

Bazı uzmanlar (Bradberry ve Greaves) EQ'nun değişken, zamanla kazanılabilen ve artabilen bir yeti olduğunu iddia ederlerken; diğerleri (Mayer) EQ'nun sabit olduğunu ve artırılamayacağını öne sürmektedirler.

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