Tekno 'on' 13.bölüm : ''Duyunca hayret edeceğiniz, süper güce sahip 10 insan''

Süper güce sahip insanlar ve yaratıklar, genellikle çizgi filmlerde veya çizgi romanlarda karşımıza çıkıyor. Ancak olağandışı güçlerle dünyaya gelen gerçek insanlar da bulunuyor.

Çizgi romanların aksine, gerçek hayatta süper güçlere sahip insanlar için hayat, o kadar da mükemmel olmuyor. Birçok insan, sahip olduğu bu güçlerin sıkıntısını hayatları boyunca çekmek zorunda kalıyor.

Gelin sizi daha fazla bekletmeden, süper güçlere sahip 10 farklı insana daha yakından bakalım.

1. ACI HİSSETMEYEN KÜÇÜK KIZ

Olivia Farnsworth ismindeki küçük kız, kromozom 6 eksikliğiyle dünyaya geldi. Bu durum, küçük kızın asla acı ve tehlike hissetmemesini sağlıyor. Sahip olduğu bu süper güç, bir araba kazasında Olivia'nın hayatını bile kurtardı.

Kaza esnasında göğsünün üzerinden araba geçen Olivia, birkaç metre sürüklendikten sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı ve ailesine el salladı. Kuçük kızın hayatta kalmasının tek sebebi şuydu: Korku ve acı hissetmeme özelliği, Olivia'nın panik yapmamasına ve krize girmemesine neden olmuştu.

Yine de Olivia'nın bu süper gücü, her zaman olumlu etkiler yaratmıyor. Küçük kız, kendini asla yorgun ve aç hissetmiyor. Bu yüzden annesi, kızına düzenli olarak yemek yediriyor ve uyuması için uyku ilacı veriyor.

2. MÜKEMMEL HAFIZAYA SAHİP KADIN





Jill Price isimli kadın, hayatında yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor. Yaşadığı her şeyin tarihini, saatini ve küçük ayrıntılarını mükemmel bir şekilde hatırlayabilen Jill, bu özelliğini kontrol edilemez ve yorucu olarak tanımlıyor.

Kadının hafızası, sürekli olarak etrafta neler olup bittiğine ve geçmişte yaşadıklarına odaklanarak, yeni şeyler öğrenmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle Jill'in hafızasının güçlü olması, hayatını oldukça yorucu bir hale getiriyor.

3. KIRILMAZ KEMİKLİ AİLE

John isimli bir adam, 1994 yılında korkunç bir trafik kazası geçirdi. Herkes bu talihsiz adamın öldüğünü zannetse de John'un vücudunda, tek bir kemik bile zarar görmemişti. Daha sonra doktorlar bu durumu araştırdığında, John'un ailesinden herkesin, hayatları boyunca tek bir kemiğinin bile kırılmadığını fark etti.

John, en büyük zayıflığının su olduğunu söylüyor. Kemiklerinin oldukça ağır olması nedeniyle hiçbir şekilde yüzemeyen adam, aynı zamanda inanılmaz bir yorgunluk ve bacak ağrısı hissediyor. John'un hayat hikayesi öylesine dikkat çekti ki, daha sonra Unbreakable adlı filme konu olmayı başardı.

4. 100 MİLYON RENK GÖREN KADIN





Çoğu insan yalnızca 7 milyon renk tayfına kadar görebiliyor. Evrendeki diğer milyonlarca rengi ise birkaç hayvan dışında kimse göremiyor. İsmi açıklanmayan ve cDa29 kod adına sahip bir kadının gözleri, diğer insanlardan oldukça farklı.

Bu kadının gözleri, dört adet tamamen işlevsel renk koni tipine sahip ve bu özellik, kadının 100 milyon renk spektrumuna sahip renkleri görebilmesini sağlıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu özellik, kadının hayatını oldukça olumsuz etkiliyor. Görüş alanında birçok renk beliren kadın, diğer insanlarla kolayca iletişim kuramıyor ve çoğunlukla karmaşık gölgeler görmesine neden oluyor.

Aslında, tüm kadınların yüzde iki veya üçünün 100 milyon rengin tam spektrumunu görebildiğini, ancak bunun farkında olmadıklarını savunan bir teori de var. Ancak bu kadınlar, genellikle renk körü olarak kayıtlara geçiyor.

Son olarak şu bilgiyi de verelim: Bazı kadınların ekstra renkler görmesini sağlayan gen, erkeklerin renk körü olmasına neden oluyor

5. MÜTHİŞ ESNEK BİR CİLDE SAHİP ADAM

Ehlers-Danlos sendromu ile dünyaya gelen Garry Turner, inanılmaz derecede gerilebilen esnek bir cilde sahip. Turner, bu özelliği nedeniyle hayatının her alanında acı çekiyor. Uyandığı andan itibaren cildinin altında inanılmaz bir ağrı hissettiğini söyleyen esnek adamın bu özelliği, kanın hızlıca pıhtılaşmasını da önlüyor. Turner'ın herhangi bir yeri kesildiğinde pıhtılaşmayan kan, sürekli olarak akmaya devam ediyor.

Sık sık dışarı çıkmak için çok fazla ağrı kesici içen Turner, bu nedenle zaman zaman bilinç kaybı yaşıyor. Sürekli yaşadığı bilinç kaybı, onun okulu bitirmesini imkansızlaştırdı ve hayatının geri kalanı için seçeneklerini ciddi şekilde etkiledi.

6. MUTANT GÜZELLİĞİ OLAN KADIN: ELIZABETH TAYLOR

Elizabeth Taylor, teknik olarak baktığımızda aslında bir mutantı andırıyor. FOXC2 geninin mutasyonunun bir sonucu olarak, ekstra kirpik büyümesine ve özellikle çarpıcı bir mor iris tonuna sahip Taylor, bu özelliği sayesinde film yapımcıların da dikkatini çekti ve oyuncu olarak iki kez Oscar kazandı.

Ancak FOXC2 mutasyonu, her zaman iyi sonuçlar doğurmuyor. Bu özellik, bazı rahatsız edici yerlerde saçın sürekli uzamasına neden oluyor. Taylor'ın kirpikleri sürekli uzayarak, göz küresine sürtünecek ve onları yırtmalarını sağlayacak kadar rahatsız edici olabiliyor.

Söz konusu mutasyon, aynı zamanda yüksek kalp risklerini de beraberinde getiriyor. FOXC2 mutasyonu olan kadınların, kalp hastalığına yakalanma riski oldukça fazla .

Elizabeth Taylor, kalp yetmeziliği sonucunda 2011 yılında hayatını kaybetti.

7. AIDS'E BAĞIŞIKLIĞI OLAN ADAM





Steve Crohn isimli bir adam, açıklanamaz bir genetik mutasyona sahipti. Crohn'un bu özelliği, AIDS'e karşı bağışıklığa sahip olmasına neden oluyordu. HIV salgınıyla yaşayan eşcinsel bir adam olan Crohn'un etrafındaki herkes bu virüs nedeniyle ölürken, o ise yaşamaya devam ediyordu.

Crohn, sonunda doktorların kapısını çalarak bu virüs nedeniyle neden ölmediğini anlamaya çalıştı. Daha sonra ise adamın, genetik mutasyon nedeniyle AIDS'e bağışıklığı olduğu ortaya çıktı.

Etrafındaki arkadaşlarının sürekli ölümünü izlemek, Crohn'un psikolojisini iyice bozdu ve 66 yaşında intihar etti.

8. SÜPER İŞİTME ÖZELLİĞİ OLAN KADIN

Justine Mitchell isimli bir kadın, 39 yaşına geldiğinde vücudunda inanılmaz bir değişim fark etti. Talihsiz kadın, üstün kanal ayrılması denilen ve duyduğu her şeyin inanılmaz derecede yükseltilmesine neden olan bir hastalığa yakalandı.



Gözlerini sağa veya sola hareket ettirirken bile sesleri duyabilen Mitchell, aynı zamanda kendi kalp atışlarını davul sesi kadar duyabiliyordu. Daha sonra ise riskli bir ameliyat olmaya karar veren kadın, başarılı bir beyin operasyonundan sonra bu hastalıktan kurtulmayı başardı.





9. SÜPER ZEKALI ADAM





Daniel Tammet isimli bir adam, insanüstü bir zekaya sahip. Pi sayısının 22 bin 514 rakamını ezbere okuyabilen Tammel, aynı zamanda herhangi bir dili yalnızca bir hafta çalıştıktan sonra ana dili gibi öğrenebiliyor.

Ancak Tammel, beyninin her şeyi somutlaştırdığını ve bazı konuları anlamakta güçlük çektiğini söylüyor. Tammel'ın o kadar kolay dikkati dağılıyor ki, araba kullanmasına bile izin verilmiyor.

10. HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAYAN ADAM

Jordy Cernik isimli adam, Cushing sendromu hastalığı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı ve adrenalin üreten bezler vücudundan alındı. Cernik, bu nedenle artık hayattaki hiçbir şeyden korkmuyor.

Cernik, en ufak bir gerginlik bile hissetmeden bir uçaktan atlayabiliyor. Aynı zamanda bu özelliği sayesinde tehlikeli film sahnelerinde bile dublörlük yapan adam, aslında tahmin ettiğiniz kadar renkli bir hayata sahip değil.

Cernik'in vücudunda eksik olan adrenalin, uçaktan atlarkan bile heyecan yaşamamamasına ve zevk almamasına neden oluyor. Bu durum, hemen hemen herşeyin Cernik için sıkıcı olduğu anlamına geliyor. Örneğin bir ropörtaj sırasında, ''Bir Roller coaster'a bindiğimde, mutfaktaki sandalyeye oturmuş gibi hissediyorum.'' ifadelerini kullanan Cernik, hayatının ne kadar sıkıcı olduğuna bir kez daha vurgu yapıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz 10 insana baktığımızda, aslında süper güçlerin hiç de çizgi filmlerdeki gibi olmadığını görebiliyoruz. Genellikle bu insanları diğer insanlardan ayıran önemli özellikler, insanların yaşamlarını oldukça olumsuz etikeyebiliyor.

Tekno 'on' serimizin 13. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.

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