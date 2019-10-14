Düzce şelaleriyle sonbaharda da turistleri ağırlıyor

Kayın ve gürgen ağaçlarının arasından akan şelaleriyle meşhur Düzce sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Şelaleler şehri sonbaharda da ziyaretçilerini cezbediyor.VİDEO

ŞELALELER ŞEHRİ

Düzce'nin yüksek kesimlerinden akan Aydınpınar, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelaleleri, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Dev kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği tabiat parkları, sonbaharın renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

BİNLERCE TURİST ZİYARET EDİYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, yaptığı açıklamada, Düzce'nin şelaleler şehri olarak bilindiğini belirterek, "Şelalelerimiz, ilimize en fazla ziyaretçi çeken noktalardır. Ramazan ve Kurban bayramlarında bu şelaleler binlerce insanın uğrak yeri oldu. Yıl boyunca da yüz binlerce insanın ziyaret edip piknik yaptığı mekanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

HER MEVSİM AYRI GÜZELLİKLER

Şelalelerin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu vurgulayan Taştan, "Sonbahara girdik, yeşilden kırmızıya doğru bir serüven yaşanıyor. Vatandaşlarımızı, özellikle de fotoğraf sanatçılarımızı ilimize bekliyoruz. Yaklaşık 300 bin kişi şelalelerimizi gezdi." diye konuştu.