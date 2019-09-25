Düzce'd damperi üst geçide takılan kamyon takla attı

İstanbul istikametine giden Fikret Karaağaç idaresindeki kamyonun sürücüsü dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

YANLIŞLIKLA DAMPERİ KALDIRDI

Karaağaç, aracı kullanırken yanlışlıkla damperini kaldırdı. Bu şekilde bir süre giden kamyon, D-100 karayolu üzerinde bulunan Yenimahalle üst geçidine takıldı.

YOLDA TAKLA ATTI

Kasasını üst geçitte bırakan kamyonun kupa kısmı ise takılmanın şiddetiyle yolda takla atarak dik şekilde kaldı.

2 YARALI

D-100 karayolunda ilginç görüntü oluşturan kazada kamyonda bulunan sürücü Fikret Karaağaç ve Bircan Arslan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

D-100 Karayolu’nun tek şeridi trafiğe kapatılırken, araçlar yan yola yönlendirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.