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Düzce'de 12 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken öldü

12 yaşındaki O.Ö. polis memuru olan babasının beylik tabancası ile oynarken silahın ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

DHA | 30.09.2019 - 02:48..
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Düzce'de akşam saatlerinde Karacahacımusa Mahallesi’nde acı bir olay meydana geldi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.Ö. eşi ile birlikte komşularına oturmaya gitti. Bu sırada evde bulunan oğlu O.Ö. babasının beylik tabancası ile oynarken silah bir anda ateş aldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah sesini duyan komşuları durumu çocuğun ailesine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başına mermi isabet eden çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çocuğun ailesi büyük şok yaşarken, O.Ö.'nün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Düzce'de 12 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken öldü

Düzce'de 12 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken öldü

Düzce'de 12 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken öldü

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