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Düzce'de 2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

45 dakika süren kurtarma çalışması sırasında korkmaması için çocuğa çizgi film izletildi.

İHA | 03.01.2020 - 17:23..
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Düze'de ailesiyle alışverişten dönen 2 yaşındaki Yiğit G., evlerinin önünde anne ve babası eşyaları almak için arabadan indiği sırada kumandaya basarak kapıları kilitledi.

45 DAKİKA ARABADA MAHSUR KALDI

Aile, kapıları açma çabası yetersiz kalınca itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, bir yandan küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan aracın camlarını açmak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin de çalışması netice vermeyince çağrılan çilingirin yardımıyla 45 dakika sonra çocuk araçtan çıkarılabildi.

Düzce'de 2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

OYALAMAK İÇİN ÇİZGİ FİLM İZLETTİRDİLER

Çalışmalar sırasında ağlayan çocuğa sakinleşmesi için ailesi ve ekiplerce cep telefonundan çizgi filim izletildi.

Yiğit Ahmet'in de çalışma sırasında çevredekileri şaşkınlıkla izlediği görüldü.

Düzce'de 2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

Düzce'de 2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

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