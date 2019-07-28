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Düzce'de İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Selde kaybolan 7 yaşındaki İlayda'nın cansız bedeni bulundu.

DHA | 28.07.2019 - 15:17..
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Düzce'deki aşırı yağışlar sonunda meydana gelen sel ve heyelan felaketinde kaybolan 7 vatandaştan 5 kişinin cesedine ulaşılmış, 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyordu.

İLAYDA'NIN CESEDİNE ULAŞILDI

7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni, Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu.

3 YAŞINDAKİ KAĞAN İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, büyük bir fedakarlıkla, gerektiğinde canlarını hiçe sayarak kayıp 3 yaşındaki Kağan Töngel'i bulabilmek için çaba sarf ediyor.

Öte yandan Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde toplam 477 bina hasar gördü, 100 bina sel nedenıyle yıkıldı.

Düzce'de İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı

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