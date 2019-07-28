Düzce'de İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki aşırı yağışlar sonunda meydana gelen sel ve heyelan felaketinde kaybolan 7 vatandaştan 5 kişinin cesedine ulaşılmış, 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyordu.
İLAYDA'NIN CESEDİNE ULAŞILDI
7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni, Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu.
3 YAŞINDAKİ KAĞAN İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ekipler, büyük bir fedakarlıkla, gerektiğinde canlarını hiçe sayarak kayıp 3 yaşındaki Kağan Töngel'i bulabilmek için çaba sarf ediyor.
Öte yandan Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde toplam 477 bina hasar gördü, 100 bina sel nedenıyle yıkıldı.