Düzce'de 74 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Düzce'de yaşayan Bayram Kısakol (74), grip şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Kısakol, yapılan testin pozitif çıkması üzerine koronavirüs tedavisine alındı.

YAŞLI ADAM KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastane'de 11 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen Kısakol, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kısakol, ''Çok iyiyim. Başka bir sıkıntım yok. Bana bir kırıklık geldi, ondan geldim hastaneye. Şimdi tahlillerim temiz geldi. İyiyim Allah’a çok şükür. Allah devletimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize zeval vermesin. Halkımıza hizmet ediyorlar. Çok sağ olun." dedi.

"BÜTÜN SIKINTILARI GEÇTİ, EVİNE GÖNDERİYORUZ"

Düzce Kamu Hastaneleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz ise ileri yaştaki hastaların da iyileşmesinin güzel bir durum olduğunu belirterek, ''Hastamız 74 yaşında, 11 gündür koronavirüs nedeniyle hastanemizde misafir ediyorduk. Bugün hastalık bulguları tamamen düzeldi. Bütün sıkıntıları geçti, evine gönderiyoruz. 14 gün boyunca da hastamız evinde takip edilecek. Bu bizim için güzel bir durum, ileri yaştaki hastalarımızın da iyileştiğini görüyoruz. İyi ve etkili tedavi uyguladığımızı görüyoruz. Bugün 10 tane daha hastamızı evlerine yollayacağız. Hastanedeki takip evreleri sona erdi, evlerinde takip edeceğiz." dedi.