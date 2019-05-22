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Düzce'de Afgan uyruklu bıçaklı şahıs zor zaptedildi

Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Afgan uyruklu olduğu öğrenilen ve maaşını alamadığı için bunalıma giren şahıs, etrafa bıçak sallamaya başladı.

İHA | 22.05.2019 - 16:25..
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Polise direnen ve polis memurunun birinin kolunun hafif şekilde yaralanmasına neden olan şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

MAAŞINI ALAMAYINCA BIÇAĞI ALIP ETRAFA SAVURDU

Olay, öğlen saatlerinde Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs, çalıştığı iş yerinden maaşını alamayınca elinde ki ekmek bıçağı ile etrafa tehditler savurunca vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı sakinleştirmeye çalışırken, saldırganlığı devam ettiğinden gözaltına almak istedi.

Düzce'de Afgan uyruklu şahıs ortalığı birbirine kattı

BİR MEMUR KOLUNDAN HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Saldırgan hali devam eden şahıs, zorlukla yere yatırılıp gözaltına alındı ve polis otosuna konuldu. Boğuşma sırasında ise bir polis memuru kolundan hafif şekilde yaralandı. Polis otosuna alınan şahıs, önce hastaneye ardından ise Polis Merkezi’ne götürüldü.

Şahsın yanında bulunan bıçak ve sopa da polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Düzce'de Afgan uyruklu bıçaklı şahıs zor zaptedildi

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