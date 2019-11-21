Düzce'de ahşap atölyesinde korkutan yangın

Düzce’nin Kiremitocağı Mahallesi’nde, Kemal Yılmaz’a ait ahşap atölyesinin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, atölyenin ahşap olması nedeniyle kısa sürede çatının tamamını sardı.
ALEVLER GÖKYÜZÜNE ULAŞTI
Gökyüzüne yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürülürken, polisin yangınla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.