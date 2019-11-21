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Düzce'de ahşap atölyesinde korkutan yangın

Kiremitocağı Mahallesi’nde, ahşap atölyesinin çatısında çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

İHA | 21.11.2019 - 17:58..
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Düzce’nin Kiremitocağı Mahallesi’nde, Kemal Yılmaz’a ait ahşap atölyesinin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, atölyenin ahşap olması nedeniyle kısa sürede çatının tamamını sardı.

ALEVLER GÖKYÜZÜNE ULAŞTI

Gökyüzüne yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Düzce'de ahşap atölyesinde korkutan yangın

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürülürken, polisin yangınla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Düzce'de ahşap atölyesinde korkutan yangın

Düzce'de ahşap atölyesinde korkutan yangın

Düzce'de ahşap atölyesinde korkutan yangın

Düzce'de ahşap atölyesinde korkutan yangın

Düzce'de ahşap atölyesinde korkutan yangın


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