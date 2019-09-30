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Düzce'de alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Trafikte tehlikeli araç kullanınca vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

DHA | 30.09.2019 - 02:11..
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Düzce'de Beçiyörükler Köyü mevkiinde 81 ED 005 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli araç kullandığını gören vatandaşlar, polise ihbar etti.

Otomobil sürücüsü Devrim A. yol üzerinde önlem alan polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobil sürücüsü, Yahyalar Köprüsü üst geçidinden tekrar ters istikametine dönerek polisi atlatmak istedi.

Ancak köprü üzerinden geçmekte olan Can K. idaresindeki 81 DT 033 plakalı otomobile çarptı.

KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çarpmanın etkisi ile stop eden otomobilden inen Devrim A. bu kez yaya olarak kaçmayı denedi. Ancak polis ekipleri kaçan sürücüyü yakaladı.

Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve 2.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis kaçan sürücünün otomobili içerisinde arama yaptı. Diğer yandan kaçmaya çalışan otomobil sürücüsün çarptığı aracın sürücüsü Can K. yaralandı. Can K. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Düzce'de alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

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