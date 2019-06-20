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Düzce'de annesi geciken çocuk polisten yardım istedi

Düzce’de 8 yaşındaki çocuk evin kapısını kilitleyip giden annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocuğu ve kedisini kurtardı.

İHA | 20.06.2019 - 19:34..
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Düzce Kültür Mahallesi'nde A.K. (8) isimli çocuğun annesi, bir saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip çıktı.

Annesi gecikince küçük çocuk, durumu polis ekiplerine haber verdi.

ÇOCUK VE KEDİSİ BALKONDAN ÇIKARILDI

Polis ekipleri de itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 katlı evin ikinci katındaki balkondan çocuğu ve kedisini merdivenli araçla alarak aşağı indirdi.

Düzce'de annesi geciken çocuk polisten yardım istedi

Küçük çocuk Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi. Aile daha sonra gelerek, çocuklarını aldı.

Düzce'de annesi geciken çocuk polisten yardım istedi

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