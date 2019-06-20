Düzce'de annesi geciken çocuk polisten yardım istedi

Düzce Kültür Mahallesi'nde A.K. (8) isimli çocuğun annesi, bir saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip çıktı.
Annesi gecikince küçük çocuk, durumu polis ekiplerine haber verdi.
ÇOCUK VE KEDİSİ BALKONDAN ÇIKARILDI
Polis ekipleri de itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 katlı evin ikinci katındaki balkondan çocuğu ve kedisini merdivenli araçla alarak aşağı indirdi.
Küçük çocuk Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi. Aile daha sonra gelerek, çocuklarını aldı.