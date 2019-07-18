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Düzce'de araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

Aşırı yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Araçlar ise metrelerce sürüklendi ve kentte maddi hasar meydana geldi.

İHA | 18.07.2019 - 14:21..
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, sağanak yağış etkili oluyor. Yağışlar nedeniyle de Düzce'de hayat olumsuz etkileniyor.

Düzce'de araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ

Akçakoca kent emrkezinde dereler taştı. Sel ve su baskınları yaşandı.

İlçe merkezinde sel sonrasında yollar adeta göle döndü. Birçok otomobil selde sürüklendi.

Düzce'de araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir vatandaş selde sürüklenen otomobilini tutmaya çalışırken, birçok araç ise su üzerinde metrelerce sürüklendi. Sele kapılan bir otomobil ise deniz kenarına kadar sürüklendi. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Düzce'de araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

Düzce'de araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

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