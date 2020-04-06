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Düzce'de arazi kavgasında 2 kişi öldü

Arazi kavgası nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada baba ve oğul hayatını kaybederken, bir kişi tutuklandı.

İHA |
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Düzce'de arazi kavgasında 2 kişi öldü

Düzce’nin Çamköy Mahallesi’nde Kadir Ç., daha önceden arazi kavgası nedeniyle husumetli olduğu Coşkun ve Tahsin Baguç iki gün önce sokak ortasında tartışmaya başladı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadir Ç. babayla oğlu, Coşkun ve Tahsin Baguç’a yanında ki pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Kadir Ç., olay yerinden kaçtı.

Düzce'de arazi kavgasında 2 kişi öldü

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan zanlı için çalışma başlatan polis ekipleri pompalı tüfekle beraber Kadir Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Düzce'de arazi kavgasında 2 kişi öldü

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kadir Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de arazi kavgasında 2 kişi öldü

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