Düzce'de Azrail ve kefen kostümlü 'evde kal' mesajı

Düzce'de Muay Thai milli sporcuları Muhammet Bişgin, Hasan Çetin ve Ömer Elhaj, Azrail kostümü ve kefen giyerek, araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi'nde yürüdü.

Sporcular, tüm uyarılara karşın vatandaşların kalabalık oluşturduğu caddede, evde kalın çağrısı yaptı.

"SOKAKLAR GERÇEKTEN ÇOK KALABALIK"

Vatandaşlar, farkındalık oluşturmak isteyen sporcuları cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Sporculardan Muhammet Bişgin, zaruri olmadıkça evden çıkılmamasını isteyerek, "Burada amacımız, insanların zaruri ihtiyaçları olmadan çıkmamaları. İlimizde bakıyoruz, sokaklar gerçekten çok kalabalık. Bazı insanların sokağa gereksiz çıktığını düşünüyoruz." dedi.

"HAYAT EVE SIĞAR"

Bişgin, "Mecbur olmadıkça evden çıkmamaları, evlerinde ve aileleri ile kalmaları için buradan mesaj vermek istedik. Hayat eve sığar. Kimse zaruri olmadıkça evden çıkmasın, virüsü birbirimize yaymayalım." şeklinde konuştu.