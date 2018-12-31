Düzce'de balıkçıların ağına Osmanlı çapası takıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin ağına takıldıktan sonra limana çekilen, balıkçıların teslim etmesi sonrası müzeye getirilen çapa, tarihe ışık tutması konusunda arkeologlar ve su altı araştırmacılarını heyecanlandırdı.

KORUMAYA ALINDI

Konuralp Müze Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alınan çapa, Karadeniz'in altında ulaşılamayan yüzlerce değerden biri olarak görülüyor.

OSMANLI GEMİSİNE AİT

Osmanlı gemisine ait olduğu değerlendirilen tarihi çapa, arkeologlar tarafından incelenerek geçmişteki tekne ve çapa konuları hakkında bilgi verecek.

BATIK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Bilir başkanlığında incelemeye alınan çapanın bulunduğu yerde, dalış yapılarak batık olup olmadığı da incelenecek.

YOL GÖSTERİCİ OLACAK

"Böyle bir çapanın çıkmış olması bizim için son derece sevindirici bir haber oldu. Çapa ile ilgili analiz ve laboratuvar çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diyen Bilir, çapada ahşap aplikasyonlar bulunduğunu, değerlendirmeler sonucunda bu ahşabın menşe neresi, bunu tayin etme çalışmaları olacağını, bu sayede çapanın yerli mi yoksa farklı bir coğrafyadan gelip gelmediğini öğreneceklerini bildirdi.

"250 YILLIK BİR ÇAPA OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, "Yaklaşık 250 yıllık bir çapa olduğunu tahmin ediyoruz. Akçakoca açıklarında bir balıkçı ağına takıldı ve balıkçımız bu çapayı müzemize hibe etti. Şu an ahşap kısmını su içerisinde bekletiyoruz, havuzlama işlemini devam ettireceğiz. Daha büyük bir havuz dizaynı yaparak tüm kısımlarını 6 ay su içerisinde bekleteceğiz. Şu an incelenmek üzere bazı parçalar alındı üzerinden, İstanbul'da analiz ediliyor. Analiz sonucunda yaşı kesin olarak belli olacaktır" dedi.



