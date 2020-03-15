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Düzce'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere 2019 yılı içerisinde, kız bebeklere en çok Zeynep ismi verilirken, erkek bebeklere ise en çok Alpaslan ismi verildi.

İHA | 15.03.2020 - 10:24..
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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Düzce’de 2019 yılında doğan bebeklere konulan isimlerde en çok hangi isimlerin kullanıldığı belirlendi.

KIZ İSİMLERİNDE İLK SIRADA ZEYNEP VAR

Kız bebeklere önceki yıllarda olduğu gibi Zeynep ismi birinci sırada yer aldı.

Düzce’de kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler arasında Defne ikinci sırada, Asel ise üçüncü sırada yer aldı.

Zümra, Azra, Hiranur, Öykü, Elif, Asya ve Zehra ise ilk onda yer aldı.

Düzce'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

ERKEK İSİMLERİNDE DE İLK SIRADA ALPARSLAN VAR

Açıklanan verilere göre, erkek bebeklerde ise Alparslan birinci sırada yer aldı.

Alparslan’dan sonra en çok tercih edilen isimler arasında Ömer Asaf ismi ikinci sırada yer alırken, Ali Asaf ismi ise üçüncü sırada yer aldı.

Ömer, Eymen, Yusuf, Hamza, Ertuğrul, Kerem ve Yavuz Selim isimleri ise ilk on isimde yer aldı.

Düzce'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

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