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Düzce'de bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Akçakoca'daki sel felaketinde bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

AA | 22.07.2019 - 15:00..
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında, Cengiz Töngel'in eşi Fatma Töngel'in cesedi, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında bulunmuştu.

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor.

BİR KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİ BULUNDU

Kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürürken bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle’de selden sürüklenen bir barakanın içerisinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler, çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

4 KİŞİ ARANIYOR

Köyde, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

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