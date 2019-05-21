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Düzce'de cami deposundan iguana çıktı

Cami deposundan sesler duyan cemaat, gelen seslerin 82 santim uzunluğundaki bir iguanaya ait olduğunu belirledi.

DHA | 21.05.2019 - 18:19..
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Düzce Azmimilli Mahallesi’nde bulunan Asar Camii’nin deposundan ses geldiğini duyan camii cemaati içeride bir hayvanın olduğunu tahmin ederek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Düzce'de cami deposundan iguana çıktı

MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Camiye gelen itfaiye ekibi, depoda iguana görünce şaşırdı. İguanayı alan itfaiye ekibi, bir evden kaçtığı tahmin edilen 82 santimetre uzunluğundaki hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürdü. İtfaiyeciler, iguanayı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, "Muhteşem bir canlı. İnanılmaz güzel, ihtişamlı. Meslek hayatımın en ilginç vakalarından bir tanesi diyebilirim" dedi.

Düzce'de cami deposundan iguana çıktı

Düzce'de cami deposundan iguana çıktı

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