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Düzce'de depremin izleri silindi

1999 depreminde büyük hasar gören Düzce'deki binaların yapılaşması tamamlandı.

AA | 11.11.2019 - 12:03..
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1999'da benzerine az rastlanır şekilde 3 ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.

Kentte, aradan geçen 20 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı.

Düzce'de depremin izleri silindi

DEPREM BİLİNCİ EĞİTİMLERİ VERİLDİ

Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de, vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi.

İL GELİŞTİ

Kentte, yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun yapılması için titiz çalışmalar yürütüldü.

Modern ve sağlam yapıların sağlamlığıyla can güvenliğini sağlayan kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.

Düzce'de depremin izleri silindi

YAPILAŞMA TEDBİRLERİ ALINDI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yapılaşmada tedbirler aldıklarını dile getirerek, "Özellikle yüksek yapılaşmaya, dikey yapılaşmaya karşı sıkı tedbir uyguluyoruz. Deprem sonrasında Düzce'deki yapı stoku tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor. Belediyemizin çok sıkı denetimleri var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla kuralları uyguluyoruz. Bundan sonraki süreçte de dayanıksız yapıları, hatta belediyemizin daha önce yıkım kararı aldığı yapıları yıkacağız. Düzce bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak zemin artı 3, maksimum zemin artı 4 şeklinde bir yapılaşmaya gidecek. Bu konuda çok kararlıyız." dedi.

Düzce'de depremin izleri silindi

"KÖTÜ YAPILAŞMADAN KORKALIM"

Depremi sürekli hatırlamak yerine bununla ilgili tedbirler almanın daha doğru olduğuna dikkati çeken Özlü, "Japonya gibi ülkeler, çok sık depreme maruz kalan ülkeler. Japonya'da 7 büyüklüğünde depremler olur, ölen sayısı birdir ya da sıfır. Dolayısıyla depremden değil kötü yapılaşmadan korkalım." diye konuştu.

Düzce'de depremin izleri silindi

Düzce'de depremin izleri silindi

Düzce'de depremin izleri silindi

Düzce'de depremin izleri silindi

Düzce'de depremin izleri silindi

Düzce'de depremin izleri silindi

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