Düzce'de direksiyonu kilitlenen otomobil direğe çarptı

Düzce'nin Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Sokak'ta, Turgut E.’ye ait 81 ABA 550 plakalı otomobil, D-100 istikametine seyir halindeyken otomobilin direksiyonu aniden kilitlendi.
YANGIN TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören sokak sakinlerini haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler otomobilde yanma ihtimaline karşı önlem alırken, otomobil sokak sakinleri tarafından yolun kenarına çekildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, sürücü ise aracı bırakıp gitti.