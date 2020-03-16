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Düzce'de doğal gaz patlamasında bir kişi öldü

Doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, patlama sonrası meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

DHA | 16.03.2020 - 17:11..
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana geldi.

Patlamada evin pencere doğramaları yerinden çıkarken, alevler evi sardı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin gelmesi üzerine, yangın kontrol altına alındı.

Eve giren ekipler, Vedat Yılmaz’ın cesediyle karşılaştı. Vedat Yılmaz’ın cesedi evden çıkarılarak otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Düzce'de doğal gaz patlamasında bir kişi öldü

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiyecilere ambulansta müdahalede bulunulurken, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de doğal gaz patlamasında bir kişi öldü

Düzce'de doğal gaz patlamasında bir kişi öldü

Düzce'de doğal gaz patlamasında bir kişi öldü

Düzce'de doğal gaz patlamasında bir kişi öldü

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