Düzce'de doğal gaz patlamasında bir kişi öldü

Cemevlerinde de ibadete ara verildi

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Çanakkale etkinlikleri çelenk töreniyle sınırlandırıldı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla 18 Mart Çarşamba günü Çanakkale'de yapılması planlanan etkinliklerin, çelenk töreni dışındaki bölümü iptal edildi.