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Düzce'de doğalgazdan zehirlenen eşini son anda kurtardı

Doğalgaz sızıntısından zehirlenen Mehmet Çelik, misafirlikten dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı.

DHA | 24.12.2019 - 08:51..
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Mehmet Çelik'in eşi, misafirlikten eve gitmesi üzerine kapı açılamayınca endişelenerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla evin balkonundan içeri girdi. Mehmet Çelik’in, mutfakta yarı baygın halde bulunduğu öğrenildi.

Düzce'de doğalgazdan zehirlenen eşini son anda kurtardı

DOĞALGAZDAN ZEHİRLENDİ

Eve girildiğinde aşırı gaz kokusu fark edilirken, doğalgaz sızıntısından zehirlendiği anlaşılan Mehmet Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de doğalgazdan zehirlenen eşini son anda kurtardı

Düzce'de doğalgazdan zehirlenen eşini son anda kurtardı


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