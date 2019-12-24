Düzce'de doğalgazdan zehirlenen eşini son anda kurtardı

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Diyarbakır'da HDP'li başkan için protesto

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Yakaladığı hırsız kaçmasın diye üzerine oturdu

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Sultangazi’de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı

1 Adana'da sağanak nedeniyle okullar tatil Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

2 31 Aralık'tan sonra YTL banknotlar geçersiz olacak Elinde Yeni Türk Lirası banknotları bulunduranlar, bu banknotları 31 Aralık tarihine kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine götürerek, üzerinde yazan değerlerle değiştirebilecekler.

3 Windows 7 kullanıcılarına kötü haber Yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza giren Windows 7’de, yolun sonu göründü.

4 İsrail, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasına engel oldu. İsrail, anlaşmanın iptalini istedi.

5 Avrupa'nın en başarılı takımları UEFA, 'tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı takımları' listesini açıkladı. İlk 30'a Türk takımlarından sadece Galatasaray girebildi.

6 Şeyma Subaşı'nın para harcamadan tatil yapma sırrı Subaşı, Melisa'yla olan üç tatilini Acun Ilıcalı'nın, geri kalan seyahatlerini de Guido'nun karşıladığını söyledi.