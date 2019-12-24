Düzce'de doğalgazdan zehirlenen eşini son anda kurtardı

Mehmet Çelik'in eşi, misafirlikten eve gitmesi üzerine kapı açılamayınca endişelenerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla evin balkonundan içeri girdi. Mehmet Çelik’in, mutfakta yarı baygın halde bulunduğu öğrenildi.
DOĞALGAZDAN ZEHİRLENDİ
Eve girildiğinde aşırı gaz kokusu fark edilirken, doğalgaz sızıntısından zehirlendiği anlaşılan Mehmet Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.