Karantinayı bozmamak için köpeğini drone ile gezdirdi

1 14 gün karantina kuralına uymayan çifte para cezası Almanya’dan Konya'ya gelerek sokaklarda gezen bir çifte, karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

2 Dünya Çocuk Şiirleri Günü kutlu olsun Bir yanımız baharı karşılarken bir yanımız Dünya Çocuk Şiirleri Günü'nü, şiirlerle, kitaplarla kutlasın...

3 Ahmet Nur Çebi'den eski yönetime 'koronavirüslü' gönderme Gündeme dair açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüsün ekonomik etkisiyle ilgili konuştu. Çebi, ''Bu kulüpler ne başkanlar, yöneticiler gördü. Virüsün etkisi ne ki?'' dedi.

4 Düzce'de doktoru darbeden şahıs gözaltına alındı Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden şahıs, "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktoru yumruk atarak darbetti.

5 Trump'tan Kim'e: Koronaya karşı iş birliği yapalım ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek koronavirüs ile mücadelede iş birliği teklif etti.

6 Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra geri aldı Boşanma davası açan kadın, düğünde takılan ziynet eşyalarını mahkeme kararıyla tam 40 sene sonra almayı başardı.