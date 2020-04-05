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Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi

Düzce'de bir DJ evinin balkonundan kaldığı sitenin sakinlerine DJ performansı sergiledi. Site sakinleri çalınan şarkılara evlerinin balkonlarından ve ortak yaşam alanlarından eşlik etti.

İHA |
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Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi

Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde yayınlanan genelge ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı.

DJ evinin balkonundan dışarı çıkamayan gençler için çaldı VİDEO

EVİNİN BALKONUNDAN DJ PERFORMANSI SERGİLEDİ

Pazar günü ve havanın güzel olması nedeniyle evlerde canı sıkılan gençler olduğunu düşünen Üsküp Evleri Sitesi ve Düzce’de DJ’lik yapan DJ Uğur lakaplı Uğur Çakır, ortak bir projeye imza attı.

Dj Uğur, evinin balkonundan genç komşuları için DJ performansı sergiledi.

Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi

ŞARKILARA BALKONLARINDAN EŞLİK ETTİLER

Gençlerle birlikte site sakinlerinin müziklere eşlik etmesi evde canı sıkılan gençlerin yanı sıra orta yaşlı site sakinlerini de hareketlendirdi. Güncel pop şarkıların yanı sıra Ankara yöresi oyun havaları da çalan Dj Uğur’un çaldığı müziklere eşlik eden site sakinleri balkonlara çıkarak ve sitenin ortak yaşam alanlarında oynayıp, o anları sosyal medyadan canlı yayınladı.

Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi

"HERKES EVİNDE KALSIN"

DJ Uğur Çakır, “20 yaş altı gençler evdeler. Onların da canı sıkılmasın, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar. Gençlere destek amaçlı bir mini konser gerçekleştirdik. Herkese hitap eden müzikler yaptık. Gayet güzel oldu. Herkes evinde kalsın. Ne kadar evde kalırsak kısa sürede bu musibeti atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

"TÜRKİYE EVDE KAL"

Site yöneticisi Emrah Şahin, site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek, “Sitenin 20 yaş altı gençleri için evde kaldıkları için eğlenmesi anlamında Uğur kardeşimizle güzel bir ufakta olsa bir konser düzenledik. Uğur kardeşimize teşekkür ederim Düzce evde kal Türkiye evde kal” dedi.

Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi

Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi

Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi

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