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Düzce'de evinin terasında bisiklet sürdü

Koronavirüs nedeniyle evinin terasında bisiklet kullanan ve spor yapan bir kişi, havadan drone ile görüntülendi.

AA |
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Düzce'de evinin terasında bisiklet sürdü

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.

Emniyet güçleri denetimleri sırasında "Evde Kal" çağrısı yaparken, vatandaşların da kurallara uyduğu görüldü.

EVİN TERASINDA BİSİKLET SÜRDÜ

Düzce'de salgın nedeniyle drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek diğer ekiplere haber veriyor.

Gün içerisinde belirli saat dilimlerinde drone uçuşları yapan ekipler, Kültür Mahallesi'nde bir evin terasında bisiklet kullanan ve koşu yapan bir kişiyi görüntüledi.

Evinin terasında bisiklet sürüp spor yapan kişi drone ile görüntüledi

Düzce'de evinin terasında bisiklet sürdü

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