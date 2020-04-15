Koronavirüs tanısı konulduktan sonra hastanede tedavi gören vatandaşlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

EVLİ ÇİFT KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Düzce'de kent merkezinde oturan Ercan Karabulut, 5 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Koronavirüs testi yapılan Karabulut, tedaviye alınırken eşi Neslihan Karabulut da aynı salgın nedeniyle tedavi görmeye başladı.

Düzce'de evli çift koronayı yendi

ÇİFT KORONAYI YENEREK TABURCU EDİLDİ

Hastanede 5 gün boyunca yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Karabulut çifti, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

Ercan Karabulut, "Allah’a şükür iyiyiz. Sağlığımız yerinde. Doktorlarımız sağ olsun. Bütün çalışan arkadaşlar bize yardımcı oldular. Sağlıklı bir şekilde evimize gidiyoruz. 5 günlük tedavinin ardından taburcu oluyoruz." dedi.

"3 HASTAMIZI TABURCU ETTİK"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Temi, 3 hastayı taburcu ettiklerini belirterek, "3 hastamızı şifa ile taburcu ettik. Bu süreçte onlar bu hastalığı atlattılar. Darısı diğer hastalarımızın başına" diye konuştu.

"YETERLİ VE GEREKLİ TEDAVİLER YAPILIYOR"

Dr. Elif Yılmaz açıklamalarında “İldeki bütün hastanelerde belli sayılarda hastalar yatıyor. Bu sayıları bakanımız açıklamadığı müddetçe bizde açıklayamıyoruz. Düzce’de ki bütün hastanelerimizde yeterli ve gerekli tedaviler yapılıyor. Evinde de takip edilen hastalarımız var. Hastanın durumuna gerekli tedavi planı sürdürülüyor. Şu an için ilimiz iyi durumda iyi görünüyor. Bu süreci hep beraber başarı ile atlatacağız diye düşünüyorum. Diğer illere göre şu an için iyi görünüyoruz." ifadelerine yer verdi.