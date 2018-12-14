taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.36735
Euro
6.09645
Altın
1239.9
Borsa
91386.52
Gram Altın
213.916

Düzce'de feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

Düzce'nin Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde çıkan yangında, 3 çocuk hayatını kaybetti. Yangının neden çıktığı bilinmiyor.

DHA | 14.12.2018 - 08:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sabah saatlerinde Yığılca’nın Hoşafoğlu köyünde Muhammed Korkmaz’a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran yangında, baba Muhammed Korkmaz, evde bulunan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Düzce'de feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti


BABA CAMDAN ATLADI

Evin camından atlayarak kendisini kurtaran babanın vücudunda, yanıklar oluştu. Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdi.

Düzce'de feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti


3 ÇOCUĞUN CESEDİ ÇIKARILDI

Düzce ve Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, 3 çocuğun cesedi evden itfaiye yardımı ile çıkarıldı.

Çocukların cenazesi Yığılca Devlet Hastanesi morguna, ardından ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Düzce'de feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

66
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

62
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

39
Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

44
Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

18
Thierry Henry, genç oyuncusunu azarladı

Thierry Henry, genç oyuncusunu azarladı

20
Aspiratör bacasında 2 gün mahsur kaldı

Aspiratör bacasında 2 gün mahsur kaldı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir